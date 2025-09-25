Pianeta Milan
Ex Milan, Acerbi: “Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri”

Francesco Acerbi Inter
Francesco Acerbi, attuale difensore dell'Inter ed ex Milan, ha parlato a SkySport della sua avventura con i rossoneri e Allegri
Francesco Acerbi, attuale difensore dell'Inter con un passato al Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport della sua avventura con i rossoneri sotto la guida di Allegri. Non è tutto però, oltre alla parentesi legata al Milan, il difensore nerazzurro ha parlato anche della Nazionale Italiana, allenata ora da Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Acerbi su Allegri

Sul Milan: "Allegri mi ha fatto giocare nei sei mesi al Milan. Non ero mentalmente pronto in quel periodo, l’ho sempre detto, ma Allegri mi ha dato un’opportunità. Iachini è stato importante per me, così come Inzaghi, ho fatto 7 anni con lui e ci siamo tolti delle soddisfazioni. Ho avuto ottimi allenatori sia sul campo che a livello umano”.

Sulla Nazionale: "Io vivo per la mia famiglia e per il calcio, ci tengo molto e ho sempre detto che fin quando giocherò ci sarò sempre per la Nazionale, anche se non in quella circostanza.. Non era un addio il mio, ma Gattuso stesso ha detto per ora ‘no’. È lui l’allenatore, è lui che decide, se dovesse chiamarmi mi faccio trovare pronto altrimenti vado avanti come sempre fatto".

