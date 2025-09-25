Ex Milan, Acerbi: “Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri”

Francesco Acerbi , attuale difensore dell'Inter con un passato al Milan , ha parlato ai microfoni di SkySport della sua avventura con i rossoneri sotto la guida di Allegri . Non è tutto però, oltre alla parentesi legata al Milan, il difensore nerazzurro ha parlato anche della Nazionale Italiana, allenata ora da Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Acerbi su Allegri

Sul Milan: "Allegri mi ha fatto giocare nei sei mesi al Milan. Non ero mentalmente pronto in quel periodo, l’ho sempre detto, ma Allegri mi ha dato un’opportunità. Iachini è stato importante per me, così come Inzaghi, ho fatto 7 anni con lui e ci siamo tolti delle soddisfazioni. Ho avuto ottimi allenatori sia sul campo che a livello umano”.