Si avvicina la quinta giornata di Serie A. Il Milan affronterà il Napoli a San Siro domenica sera. Si tratta del primo vero big match per la squadra di Massimiliano Allegri. Di fronte, appunto, gli azzurri di Antonio Conte. I campioni in carica sono a punteggio pieno finora. Riusciranno i rossoneri a batterli? Di seguito, si riporta il pensiero di Raffaele Auriemma in merito. Il giornalista sportivo ha detto la sua a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.
INTERVISTE
Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”
Verso Milan-Napoli, il pensiero di Auriemma—
Le parole del giornalista: "Temo solo la gestione del gruppo Napoli. Il Napoli è la squadra più forte del campionato. Il Napoli non avrebbe mai perso una partita come quella del Milan in casa contro la Cremonese. L'avrebbe giocata male ma l'avrebbe vinta. Non credo in Italia che ci siano squadre che stanno giocando un calcio straordinario. Tutte giocano per fare risultato. Sono curioso di vedere come affronterà il Milan questo Napoli. Il Napoli non perde da 16 partite, avrà un valore questo dato o no? Questo Napoli sarà difficile batterlo per tutte. Conte bada al risultato, non al gioco. Il Milan può fare il percorso del Napoli dello scorso anno? Me lo auguro, vorrà dire che Allegri ha imparato qualcosa da Conte...".
