Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”

INTERVISTE

Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”

Auriemma: 'Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco'
In vista di Milan-Napoli di domenica sera, Raffaele Auriemma ha parlato del match a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ecco che cosa ha detto
Redazione PM

Si avvicina la quinta giornata di Serie A. Il Milan affronterà il Napoli a San Siro domenica sera. Si tratta del primo vero big match per la squadra di Massimiliano Allegri. Di fronte, appunto, gli azzurri di Antonio Conte. I campioni in carica sono a punteggio pieno finora. Riusciranno i rossoneri a batterli? Di seguito, si riporta il pensiero di Raffaele Auriemma in merito. Il giornalista sportivo ha detto la sua a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.

Verso Milan-Napoli, il pensiero di Auriemma

—  

LEGGI ANCHE: Milan: quando torna Jashari? Allegri studia la mossa Leao, mentre Buongiorno….

Le parole del giornalista: "Temo solo la gestione del gruppo Napoli. Il Napoli è la squadra più forte del campionato. Il Napoli non avrebbe mai perso una partita come quella del Milan in casa contro la Cremonese. L'avrebbe giocata male ma l'avrebbe vinta. Non credo in Italia che ci siano squadre che stanno giocando un calcio straordinario. Tutte giocano per fare risultato. Sono curioso di vedere come affronterà il Milan questo Napoli. Il Napoli non perde da 16 partite, avrà un valore questo dato o no? Questo Napoli sarà difficile batterlo per tutte. Conte bada al risultato, non al gioco. Il Milan può fare il percorso del Napoli dello scorso anno? Me lo auguro, vorrà dire che Allegri ha imparato qualcosa da Conte...".

Leggi anche
Rampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo”
Impallomeni: “Allegri ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA