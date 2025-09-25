Il Milan delle ultime uscite è apparso in gran forma: difesa solida, squadra compatta, grande qualità dal centrocampo in su. Di conseguenza, i risultati hanno incominciato ad arrivare. Nelle ultime quattro partite si contano quattro vittorie, 9 gol fatti e 0 subiti. Insomma, un ruolino di marcia importante. La mano di Massimiliano Allegri è già evidente. L'impatto del tecnico livornese ha stupito parecchi giornalisti e opinionisti. Tra questi, Stefano Impallomeni, ex calciatore e ora giornalista, il quale ha parlato a 'Maracanà', il programma di 'TMW Radio'. Ecco che cosa ha detto.
Impallomeni: “Allegri ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un Milan spettacolare”
Milan, Impallomeni impressionato da Allegri—
Le parole di Impallomeni: "È un Milan potente, dinamico, il Napoli deve riconfermarsi. Conte però col doppio impegno deve trovare qualcosa o non lo vince lo Scudetto. Ci sono tutti i presupposti per immaginare qualcosa d'importante per il Milan. Ora arriva il Napoli però. Allegri mi ha sorpreso, ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un Milan spettacolare. E non è cosa da poco".
