Rabiot: “Al Milan sono felice e spero sia una grande stagione. Scudetto? Dico…”

Se Milan-Napoli è già da Scudetto:

"Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato".

Se Allegri è cambiato rispetto a quando stava dai bianconeri:

"E' un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo"

Sul centrocampo:

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".

Sul fatto che da quando è arrivato, il Milan non ha più preso gol: "Non possiamo dire che è merito mio… Io conosco bene il mister e lo staff, conosco la loro mentalità, penso che i giocatori la stiano imparando e in campo si vede. Io ho dentro di me questa voglia di voler vincere e non voler subire gol, ma ovviamente non sono da solo. E' solo l'inizio, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare".

Sul perchè non è arrivato prima:

"E' il calcio e la vita, ma ora sono qua e sono felice, penso che in campo si veda. Spero di fare il massimo per la squadra e per rendere felici i tifosi. Mi auguro di fare bene e di fare bene come squadra".

Se sta nascendo qualcosa di grande:

"Sì perché il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Questa è una parte importante della costruzione di una squadra che vuole vincere. Su questo sono sorpreso positivamente, la squadra è cambiata abbastanza ma stiamo facendo molto bene. Ci sono giovani che hanno la giusta mentalità, spero sia l'inizio di qualcosa di grande".

Sul match contro la Juventus:

"Ho fatto 5 anni alla Juventus, ho bei ricordi. Non sarà una partita come le altre, ma oramai sono un giocatore del Milan e cercherò di fare il massimo per vincere ovviamente. Per il resto auguro il meglio alla Juventus perché lì ci sono persone molto brave che mi hanno aiutato quando ero là. Io però cercherò di vincere ogni partita, anche contro la Juventus, sono concentrato e contentissimo di essere qua al Milan"