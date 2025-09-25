Milan, Donadoni su Rabiot

Roberto Donadoni in rossonero ha vinto tutto. È stato un centrocampista fortissimo, titolarissimo nel Milan di Sacchi e in quello di Capello. Dunque, sicuramente sa cosa significhi avere una mentalità vincente nel calcio. Ed è proprio quello che è mancato al Milan negli ultimi anni. Gli addii di Ibrahimovic (nelle vesti di giocatore) e poi di Kjaer e Giroud hanno lasciato un vuoto nello spogliatoio a livello di leadership.

Ora, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, la situazione sembra essersi sistemata. Ma non è solo merito di Allegri, bensì anche di alcuni giocatori che si sono aggregati quest'estate al gruppo squadra. In particolare, ci si riferisce a Modric e a Rabiot. I due centrocampisti, abituati a giocare sempre per vincere, stanno aiutando il tecnico a trasmettere la mentalità giusta ai compagni. Quest'ultimo, poi, è un 'pupillo' di Allegri, il quale lo ha fortemente voluto. Dopo poche partite si è già capito perché. Rabiot è insostituibile per l'allenatore. È troppo importante per ciò che fa in campo, sia a livello tecnico-tattico sia a livello umano, sul piano temperamentale. Proprio Donadoni ha espresso il suo parere sulla mezzala francese e sul suo impatto sul Milan ai microfoni di 'Radio TV Serie A'.