Rampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo”

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW radio di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW radio, durante la trasmissione 'Maracanà', di alcuni allenatori di Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Rampulla sul Milan di Allegri

Chi saranno i 3 allenatori che potrebbero vincere qualcosa nel coso della stagione?

"Al terzo posto metto Fabregas, credo che sia qualcosa di straordinario se dovesse raggiungere l'Europa. Poi metto Allegri, perché è fondamentale riportare il Milan in Champions e magari, se trova la quadra, anche a lottare per il titolo. Al primo posto Gasperini, perché prende una squadra come la Roma, la sta plasmando, vuole uscire dalla sua comfort zone e vedremo. Quest'anno se i ragazzi lo seguiranno, potrebbe fare un grande salto di qualità".

Sull'ipotetica esclusione di Israele:

"Era una decisione che andava presa prima, per le avversarie. C'è molto più che imbarazzo nell'affrontare queste partite, si sta parlando di guerre, di genocidio. Lo sport anche alla fine affronta certe tematiche".

