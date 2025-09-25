Rampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo”

"Al terzo posto metto Fabregas, credo che sia qualcosa di straordinario se dovesse raggiungere l'Europa. Poi metto Allegri, perché è fondamentale riportare il Milan in Champions e magari, se trova la quadra, anche a lottare per il titolo. Al primo posto Gasperini, perché prende una squadra come la Roma, la sta plasmando, vuole uscire dalla sua comfort zone e vedremo. Quest'anno se i ragazzi lo seguiranno, potrebbe fare un grande salto di qualità".