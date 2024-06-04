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HALL OF FAME AC MILAN: ROBERTO DONADONI

Campioni Rossoneri: Donadoni nelle Leggende del Milan

, exdel Milan degli Invincibili, è nato a Cisano Bergamasco il 9 settembre 1963 ed è annoverato come una delle migliori ali destre nella storia del calcio. Fu ilmiliardario (in lire) di. In rossonero vinse tutto: il suo personalein rossonero parla ditra cuiFinita la carriera da calciatore, ha intrapreso quella di, diventando anche CT della Nazionale italiana. La sua storia, racconti, aneddoti e frasi storiche che lo riguardano. Statistiche e dati di quando giocava e della sua carriera in panchina da allenatore. Ma soprattutto.. che fine ha fatto? Dov'è finito Donadoni? Cosa fa oggi? Le risposte a tutte queste domande nella nostra scheda..

VIDEO - GOL E MAGIE DI ROBERTO DONADONI AL MILAN

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CARATTERISTICHE TECNICHE

DI DONADONI HANNO DETTO...

Il miglior giocatore italiano degli anni novanta (M. Platini)

Donadoni è stato un grande giocatore e sta dimostrando di essere anche un grande allenatore. Quel Milan era una squadra con tanti uomini veri, e di quel Milan Donadoni era l’emblema. Roberto è sempre stato tanta sostanza e pochi fronzoli. (P. Maldini)

È stato un interprete straordinario del Milan di Sacchi e Capello, un giocatore straordinario. Per molti versi il Donadoni giocatore somigliava al Facchetti giocatore. Hanno molti punti in comune, la lealtà, l'eleganza, i modi di fare (A. Galliani)

DONADONI E QUEL SOPRANNOME PARTICOLARE

Come ho sempre detto, Donadoni per me è 'osso'. Quando andava a caccia del pallone aveva una determinazione che ho visto solo nei cani quando vedono l'osso. (A. Costacurta)

CARRIERA DA CALCIATORE

Atalanta

Milan

CARRIERA DA ALLENATORE

Con che modulo giocava il Donadoni allenatore?

Lecco

Livorno, Genoa e Livorno

Nazionale

Napoli

Cagliari

Parma

Bologna

Shenzen

COSA FA OGGI DONADONI?

CURIOSITA' DONADONI

IPSE DIXIT: DONADONI HA DETTO..

DONADONI ALLENATORE: LE STATISTICHE

Donadoni tra Livorno e Genoa

Donadoni ct Italia

Donadoni allenatore al Napoli

Donadoni allenatore al Parma

Donadoni allenatore al Bologna

Donadoni allenatore in Cina