Due immagini potentissime che ci dicono quanto il Milan sia cambiato (anche con Allegri) | Editoriale
Si parlò di ammutinamento nei confronti dell’allora allenatore Paulo Fonseca. Niente di più sbagliato. Quel gesto di protesta, di aperta sfida, era chiaramente indirizzato alla società, con un messaggio chiaro e inequivocabile: non siamo contenti. Quella parte di spogliatoio, che conteneva al suo interno i senatori di lungo corso, stava dicendo chiaramente, nel modo più plateale possibile: ci sentiamo traditi. Traditi da scelte conservative e poco ambiziose, traditi dai propositi di grandezza sbandierati e poi rimangiati. Traditi da promesse non mantenute (un allenatore TOP Mondo) e dichiarazioni di grandeur irraggiungibili (ricordate ‘il calcio dominante’?)
Tutti si aspettavano un salto in avanti, che non c’è stato. E questo era evidente a tutti, giocatori in primis. Sembrava tutto una pagliacciata, una messa in scena poco convincente e divertente. In quel momento i calciatori hanno detto ‘stop, non ci sto’. I problemi, però, sono arrivato dopo. Perché giocatori, società e staff non hanno più saputo trovare mezzi e condizioni per svoltare e riprendersi, trasformando la stagione in una via crucis. Le premesse non sono buone? Ok, lo dici, lo manifesti e poi ti rimbocchi le maniche. La sensazione, invece, è più di qualcuno abbia totalmente mollato
Milan, quanto sei cambiato (finalmente)!—
E così un anno dopo è arrivata (finalmente) la rivoluzione. Di mercato, di uomini, propositi e dichiarazioni. E’ cambiato tutto o quasi. L’area sportiva ha trovato finalmente un suo uomo di riferimento (Igli Tare), mentre in panchina si è preso semplicemente il migliore possibile. Il più esperto e più titolato tra quelli raggiungibili: Massimiliano Allegri. Un allenatore forte, bravo, mediatico e con idee chiare. In grado di saperle trasmettere. Di riportare il sereno. Si è ripartiti dalle basi, con ambizione e pochi proclami. Si è ripartiti da un gruppo, una squadra, un collettivo. Poi si è aggiunto il resto: una difesa protetta e un gioco equilibrato. Un centrocampo forte, fortissimo. Tutto questo ha dato MOTIVAZIONI. Nel calcio, come nella vita, sono tutto. Ti spingono a dare sempre qualcosa in più. Si è ritrovato un orizzonte e un obiettivo comune.
Tutto molto lineare, coerente. D’altra parte ‘Il calcio è una cosa semplice”, dice sempre il Mister. E ha ragione. Oggi lo stiamo toccando con mano. Non so dove arriverà questa squadra. Ma è tornato il sereno. GODIAMOCELO
