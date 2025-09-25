Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Allegri? E un allenatore forte. Stiamo creando un bel gruppo”

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Allegri? E un allenatore forte. Stiamo creando un bel gruppo”

Capello impressionato da Rabiot: 'È l’innesto più importante di tutti per ...'
Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo l'incontro con i tifosi al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, arrivato durante gli ultimi giorni del calciomercato, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Ecco, di seguito, le sue parole su Allegri e il centrocampo rossonero:

Milan, le parole di Rabiot su Allegri

—  

Se Allegri è cambiato rispetto a quando stava dai bianconeri:

"E' un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan: quando torna Jashari? Allegri studia la mossa Leao, mentre Buongiorno….

Sul centrocampo del Milan:

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".

Leggi anche
Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”
Rampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA