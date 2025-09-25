Milan, Rabiot: “Allegri? E un allenatore forte. Stiamo creando un bel gruppo”

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan
Dopo l'incontro con i tifosi al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, arrivato durante gli ultimi giorni del calciomercato, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Ecco, di seguito, le sue parole su Allegri e il centrocampo rossonero:
Milan, le parole di Rabiot su Allegri
—
Se Allegri è cambiato rispetto a quando stava dai bianconeri:
"E' un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo"