Monguzzi (Verdi): “Se non votano in 17, la delibera su San Siro non passa”

Situazione intricata quella che riguarda lo Stadio San Siro di Milano. A giorni dovrebbe arrivare la risposta sulla delibera che deciderà il futuro della Scala Del Calcio . Se passa, l'impianto verrà abbattuto e sostituito da un nuovo stadio all'avanguardia che verrà costruito nelle zone limitrofe al Meazza. Di questo, ne ha parlato il capogruppo dei Verdi e consigliere del Comune di Milano, Carlo Monguzzi dove , ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del pericolo che corre la destra astenendosi al voto che riguarda la delibera sull'abbattimento dello stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Monguzzi (Verdi) sul futuro di San Siro

“49 consiglieri, la maggioranza è 25. Quelli orientati a votare a favore sono 24, tutti di centrosinistra, quelli orientati a votare contro sono 8, tutti di centrosinistra. Poi ci sono i 17 consiglieri di destra. Tutti hanno detto ‘Votiamo contro’. Se mantengono l’impegno, 17 più 8 fa 25. Contro i 24 a favore, la delibera non passa. Poi bisogna vedere cosa faranno“.