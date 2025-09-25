Pianeta Milan
Monguzzi (Verdi): “Se non votano in 17, la delibera su San Siro non passa”

Vendita San Siro a Milan e Inter, via libera in Giunta. Cosa succederà ora
Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla delibera che riguarda l'abbattimento di San Siro
Alessia Scataglini
Situazione intricata quella che riguarda lo Stadio San Siro di Milano. A giorni dovrebbe arrivare la risposta sulla delibera che deciderà il futuro della Scala Del Calcio. Se passa, l'impianto verrà abbattuto e sostituito da un nuovo stadio all'avanguardia che verrà costruito nelle zone limitrofe al Meazza. Di questo, ne ha parlato il capogruppo dei Verdi e consigliere del Comune di Milano, Carlo Monguzzi dove,  ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del pericolo che corre la destra astenendosi al voto che riguarda la delibera sull'abbattimento dello stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Monguzzi (Verdi) sul futuro di San Siro

49 consiglieri, la maggioranza è 25. Quelli orientati a votare a favore sono 24, tutti di centrosinistra, quelli orientati a votare contro sono 8, tutti di centrosinistra. Poi ci sono i 17 consiglieri di destra. Tutti hanno detto ‘Votiamo contro’. Se mantengono l’impegno, 17 più 8 fa 25. Contro i 24 a favore, la delibera non passa. Poi bisogna vedere cosa faranno“.

È facilissimo. La delibera non passa solo se tutti i 17 consiglieri di destra votano contro. Se qualcuno si astiene, qualcuno esce, qualcuno va a bere il cappuccio, la delibera passa. Serve più che altro che tutti siano compattamente presenti. In caso di quorum a 24 la delibera non passerebbe perché non ha la maggioranza

