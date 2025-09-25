Loftus-Cheek: “Modric? Averlo in squadra è fantastico. Si può già vedere…”

Come sappiamo, il centrocampo del Milan quest'anno è molto affollato. Con l'addio di Reijnders sono arrivati molti centrocampisti: Jashari, Ricci, Rabiot e Luka Modric . Nonostante i rinforzi però, Max Allegri non si è di certo dimenticato di Loftus-Cheek . Il centrocampista inglese, intervistato dai microfoni di CBS Sport Golazo , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul croato Luka Modric , compagno di reparto al Milan . Ecco, di seguito, le parole di stima che l'inglese ha speso nei confronti del 'Maestro':

"È davvero bravo. Si poteva già vedere in allenamento la prima volta che si è allenato, è così calmo e composto in campo, tiene sotto controllo tutto ciò che lo circonda. Quando sei sulla palla, già sai che ti troverà, sai che se fai una corsa ti vedrà. Avere con te un giocatore del genere è fantastico. Si può già vedere l'impatto che ha avuto al Milan."