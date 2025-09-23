Braida: “Galliani? Un campione. Fare quello che ha fatto non è cosa da tutti i giorni”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', lo storico ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi , Ariedo Braida , ha parlato di diversi temi strettamente legati al mondo rossonero come, ad esempio, un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan ma non solo. Ricordiamo che Braida è stato legato ai rossoneri dal lontano 1986 fino al 2013 dove ha ricoperto anche la figura del Direttore Sportivo. Ecco, di seguito, le sue parole sull'importanza di un ritorno di Adriano Galliani nella società rossonera:

Sull'importanza di un ritorno di Adriano Galliani al Milan: "Galliani calcisticamente è un campione, credo questo dica tutto. Ma non solo dal mio punto di vista, gli è riconosciuto da chiunque viva questo mondo. E' una persona che ha grandissime qualità, fare quello che ha fatto lui al Milan non è cosa da tutti i giorni, così come al Monza. Galliani è un campione e i dirigenti campioni sono pochissimi".