«In realtà non me lo spiego. È incredibile. In Olanda ha sempre segnato, in Champions League l’anno scorso è stato determinante. In due anni e mezzo a Rotterdam ha siglato più di sessanta gol. Non penso si sia dimenticato come si segna. Inoltre, colleziona occasioni: almeno due o tre a partita. Per un attaccante è importante. Il problema nasce quando non riesci ad avere delle chance. Gli basterà sbloccarsi? Esatto. Sono sicuro che quando siglerà il primo gol poi non si fermerà più».