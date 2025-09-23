Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “I punti di forza del Milan? Incassa pochissimi gol. Allegri fondamentale”

INTERVISTE

Capello: “I punti di forza del Milan? Incassa pochissimi gol. Allegri fondamentale”

Capello: 'I punti di forza del Milan? Incassa pochissimi gol. Allegri fondamentale'
Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue dichiarazioni sul 'magic moment' del Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato - anche - dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Un Milan che è partito male in campionato (k.o. interno, 1-2, al debutto contro la Cremonese), ma che poi ha saputo riprendersi alla grande.

Milan, Capello: "Allegri è stato e sarà fondamentale"

—  

Nelle successive tre partite di Serie A, infatti, il Milan ha vinto 2-0 sul campo del Lecce, poi ha superato per 1-0 il Bologna a 'San Siro' e, infine, ha vinto nuovamente in trasferta, stavolta con un roboante 3-0 sull'ostico terreno da gioco dell'Udinese. In 270', ben 6 gol fatti dai rossoneri e nessuno incassato.

LEGGI ANCHE

Tre 'clean sheet' di fila, in casa Milan, non si vedevano dal 2023. Preistoria, quasi. Ma Allegri vuole che torni ad essere la normalità. E ci sta riuscendo, considerando come ha risposto Capello alla domanda 'quali sono i punti di forza del Milan?' nell'intervista alla 'rosea'.

"Ha solidificato la squadra". La riflessione: "Ora manca solo il bomber"

—  

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, la probabile formazione rossonera: Allegri scioglie i dubbi in ogni reparto >>>

«Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber», la riflessione di Capello sul 'magic moment' del Diavolo.

Leggi anche
Capello: “Milan, la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto. Su Modric …”
Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, Scaroni sbotta: ecco cosa ha detto il Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA