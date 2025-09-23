Tre 'clean sheet' di fila, in casa Milan, non si vedevano dal 2023 . Preistoria, quasi. Ma Allegri vuole che torni ad essere la normalità. E ci sta riuscendo, considerando come ha risposto Capello alla domanda 'quali sono i punti di forza del Milan?' nell'intervista alla 'rosea'.

«Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber», la riflessione di Capello sul 'magic moment' del Diavolo.