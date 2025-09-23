Come andrà a finire? Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incrocia le dita e spera che vada tutto per il meglio. Ma una maggioranza spaccata e un'opposizione che preferirebbe astenersi anziché supportare il progetto fa tremare un po' tutti. Lo ha fatto presente il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nei giorni scorsi e lo ha ribadito, oggi, quello del Milan, Paolo Scaroni, in un'intervento a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
Le parole del Presidente Scaroni sul tema—
"La posta in gioco è il futuro del calcio milanese, anche di quali finali di coppa si svolgeranno a Milano. Non capisco chi si possa opporre a un progetto che rilancerebbe il futuro del calcio a Milano. Non è questione di politica, in questa storia perdiamo tutti", ha sottolineato il numero uno rossonero.
