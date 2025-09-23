Come andrà a finire? Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incrocia le dita e spera che vada tutto per il meglio. Ma una maggioranza spaccata e un'opposizione che preferirebbe astenersi anziché supportare il progetto fa tremare un po' tutti. Lo ha fatto presente il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nei giorni scorsi e lo ha ribadito, oggi, quello del Milan, Paolo Scaroni, in un'intervento a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.