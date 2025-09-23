Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Leao ricorda: “Il primo derby di Milano? Emozionante. Quando arriva quella settimana …”

INTERVISTE

Milan, Leao ricorda: “Il primo derby di Milano? Emozionante. Quando arriva quella settimana …”

Milan, Leao ricorda: 'Il primo derby di Milano? Emozionante. Quando arriva quella settimana ...'
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha ricordato al podcast 'Say Less' il suo primo derby di Milano, tra colori, suoni, coreografie e quanto, effettivamente, lo sentono i tifosi di tutte e due le compagini. È entrato perfettamente nello spirito
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast 'Say Less'. Leao gioca nel Diavolo ormai da sei stagioni ed è un veterano dello spogliatoio ma, nel calciomercato estivo 2019, quando vestiva la maglia dei francesi del Lille, si trovò davanti ad un bivio: trasferirsi all'Inter o al Milan?

Leao: "I tifosi battono le mani sul pullman. Per il resto della stagione ..."

—  

Leao disse di no all'Inter perché voleva restare un altro anno nei 'Dogues', per continuare a crescere. Ma non ha potuto dire di no al Milan e a Paolo Maldini, che lo convinse ad accettare il progetto rossonero con una videochiamata. Una delle prime partite disputate in rossonero, dopo poche settimane di campionato, fu il derby Milan-Inter. Che ricordi ha Leao di quella sua prima stracittadina?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole un bomber di peso: a gennaio ecco chi può arrivare in rossonero >>>

Ecco la sua risposta: “Emozionante. Le strade erano tutte bloccate, vedi tutto rosso, blu, i tifosi che addirittura battono le mani sul pullman, è sempre pazzesco, è come se fosse noi o loro. Anche se durante la stagione facciamo delle brutte partite, anche prima del derby, ma quando inizia la settimana del derby devi essere super concentrato, perché è noi o loro, perché per il resto della stagione parleranno di quella partita”.

Leggi anche
Leao sull’arrivo al Milan: “Ecco quando mi sono reso conto di quanto grande sia il...
Leao sicuro: “Tra Milan e Inter? Milan cento volte. E vi spiego anche il perché”

© RIPRODUZIONE RISERVATA