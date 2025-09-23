Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Leao sull’arrivo al Milan: “Ecco quando mi sono reso conto di quanto grande sia il club”

INTERVISTE

Leao sull’arrivo al Milan: “Ecco quando mi sono reso conto di quanto grande sia il club”

Leao sull'arrivo al Milan: 'Ecco quando mi sono reso conto di quanto grande sia il club'
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha ricordato al podcast 'Say Less' i suoi primi passi nel club rossonero, nell'estate 2019, quando arrivò giovanissimo dal Lille per 23 milioni di euro più il cartellino del difensore Tiago Djaló: le...
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast 'Say Less'. Leao, per l'occasione, è tornato all'estate 2019, quando si trasferì dal Lille al Milan per 23 milioni di euro più il cartellino del difensore portoghese Tiago Djaló, valutato 5 milioni di euro.

Leao: "Stadio pieno, pazzesco. Anche quando abbiamo vinto lo Scudetto"

—  

Leao disse di no all'Inter perché voleva restare un altro anno nei 'Dogues', per continuare a crescere. Ma non ha potuto dire di no al Milan e a Paolo Maldini, che lo convinse ad accettare il progetto rossonero con una videochiamata. Il numero 10 lusitano, ora, è giunto alla sua sesta stagione con la maglia del Milan, ma cosa ricorda del suo arrivo in Italia e a Milano?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole un bomber di peso: a gennaio ecco chi può arrivare in rossonero >>>

Ecco le parole di Leao: “Quando mi ha chiamato Maldini ero in hotel, perché era in ritiro nella pre-season, in Portogallo. Sono andato a Milano con la mia famiglia, sono stato un mese in hotel. Mi sono reso conto di quanto questo club sia grande quando ho giocato la prima partita in casa. È stato incredibile, lo stadio pieno, ho pensato è veramente pazzesco. Anche quando abbiamo vinto lo Scudetto. È qualcosa che un giocatore deve provare, per capire quanto è importante giocare per il Milan".

Leggi anche
Leao sicuro: “Tra Milan e Inter? Milan cento volte. E vi spiego anche il perché”
Il siluro di Leao: “Ho detto no all’Inter e sì al Milan. Non potevo dire di no a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA