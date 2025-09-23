Pianeta Milan
Il siluro di Leao: 'Ho detto no all'Inter e sì al Milan. Non potevo dire di no a Maldini'
Rafael Leao, al podcast 'Say Less', è tornato con la memoria al 2019, quando Inter e Milan presentarono una proposta d'acquisto al Lille per il suo cartellino: il portoghese rifiutò i nerazzurri per sposare la causa dei rossoneri. Ecco come andò
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast 'Say Less'. Al numero 10 lusitano è stato chiesto di tornare indietro con la memoria, all'estate 2019, quando, dopo una stagione tutto sommato positiva in Francia con la maglia del Lille, si fecero sotto Inter e Milan - in quest'ordine - per acquistare il suo cartellino dal club francese.

Milan, Leao: "Stavo per andare all'Inter, pazzesco. Ma ho detto di no"

"Stavo per andare all'Inter, pazzesco. Il direttore sportivo del Lille mi ha detto: 'Rafa stiamo per venderti all'Inter', io ho detto: 'no, ho fatto molto bene questa stagione, voglio stare un'altra stagione per migliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida'. Ma lui mi diceva 'no, no, devo venderti, è un'ottima opportunità per te, per noi, sono tanti soldi'. Ma io ho detto Inter no", la confessione di Leao.

"Passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: 'Il Milan è interessato a te'. Io ho detto: 'Sì, il Milan sì, se verranno con un'offerta accetterò'. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: 'Hanno portato l'offerta, qualcuno vuole parlarti'. Mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: 'Devi venire, siamo pronti a prenderti'. 'Accetto', ho risposto io, non potevo dire di no", ha chiosato il portoghese.

