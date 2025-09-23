"Passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: 'Il Milan è interessato a te'. Io ho detto: 'Sì, il Milan sì, se verranno con un'offerta accetterò'. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: 'Hanno portato l'offerta, qualcuno vuole parlarti'. Mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: 'Devi venire, siamo pronti a prenderti'. 'Accetto', ho risposto io, non potevo dire di no", ha chiosato il portoghese.