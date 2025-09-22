Pianeta Milan
Cobolli Gigli: “Non ho mai conosciuto Allegri ma ne ho molta stima”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a tuttomercatoweb.com di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Parole di stima per il tecnico rossonero
Redazione PM

Giovanni Cobolli Gigli è stato presidente della Juventus dal 2006 al 2009. Il legame con il club bianconero lo lega al nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Proprio di quest'ultimo Cobolli Gigli ha parlato nel corso di un'intervista a 'tuttomercatoweb.com'. Pur non conoscendolo personalmente, ha espresso grande stima nei suoi confronti. Inoltre, ha chiaramente citato il club rossonero e alcuni giocatori del Milan. Tra questi, il 'pupillo' di Max, Adrien Rabiot (altro ex bianconero).

Cobolli Gigli esalta Allegri

"Non ho mai conosciuto Allegri ma ne ho molta stima. Mi è piaciuto anche quando ha fatto quella scena un po' esagerata dopo la Coppa Italia del 2024, dentro di sé aveva maturato una serie di disposizione non buone rispetto a chi lo dirigeva".

"Quando dicevano che Giuntoli e Allegri andavano d'accordo era una grande balla. Ottimo allenatore, persona che mi piace sotto ogni punto di vista: le scelte fatte dal Milan, non ultima Rabiot, sono importanti. E consideriamo che Leao ancora non è in grado di giocare. Normalmente non esagera, anche se già quest'anno si è tolto la giacca. Mi sembra però solo una maniera pirotecnica di protestare. E credo che il suo sarto sia soddisfatto".

