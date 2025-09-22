"Quando dicevano che Giuntoli e Allegri andavano d'accordo era una grande balla. Ottimo allenatore, persona che mi piace sotto ogni punto di vista: le scelte fatte dal Milan, non ultima Rabiot, sono importanti. E consideriamo che Leao ancora non è in grado di giocare. Normalmente non esagera, anche se già quest'anno si è tolto la giacca. Mi sembra però solo una maniera pirotecnica di protestare. E credo che il suo sarto sia soddisfatto".