Le ultime prestazione del Milan sono state parecchio incoraggianti e hanno acceso l'entusiasmo della piazza. Da tempo i rossoneri non vincevano tre partite consecutive mantenendo anche la porta inviolata. Insomma, la mano di Massimiliano Allegri si vede già. L'allenatore livornese ha sempre dichiarato di avere come priorità l'equilibrio della squadra. Per ora, alle parole stanno seguendo i fatti. I rossoneri sono una squadra molto solida difensivamente ma che poi è anche capace di attaccare con grande pericolosità. Lo 0-3 di Udine è stato un saggio di questo. Questa partita, insieme a quella contro il Bologna, hanno destato grande attenzione tra opinionisti e giornalisti. Tra questi, Franco Ordine è stato chiamato a dare la propria opinione circa le possibilità che la squadra di Allegri vinca lo Scudetto. Di seguito, si riporta la risposta del giornalista durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.
Ordine cauto: “È molto prematuro parlare di Scudetto”
Milan da scudetto? Il pensiero di Ordine—
Le parole del giornalista: "E' molto prematuro. Intanto vediamo domenica prossima nello scontro diretto. Lì capiremo qualcosa di più. Questa è una delle poche settimane con il doppio impegno per il Milan, capiremo anche la tenuta della rosa complessiva così. Personalmente non avevo fiducia nel tipo di mercato fatto, soprattutto in difesa, e mi tengo ancora questo giudizio. Vedremo alla fine. Di certo ho visto un lavoro di Allegri, fatto molto in profondità e con il decisivo contributo di alcuni esponenti, che hanno dato alla squadra carisma e cifra tecnica, mi riferisco a Modric e Rabiot. E occhi a Nkunku, che potrebbe essere un altro acquisto".
