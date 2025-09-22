Le ultime prestazione del Milan sono state parecchio incoraggianti e hanno acceso l'entusiasmo della piazza. Da tempo i rossoneri non vincevano tre partite consecutive mantenendo anche la porta inviolata. Insomma, la mano di Massimiliano Allegri si vede già. L'allenatore livornese ha sempre dichiarato di avere come priorità l'equilibrio della squadra. Per ora, alle parole stanno seguendo i fatti. I rossoneri sono una squadra molto solida difensivamente ma che poi è anche capace di attaccare con grande pericolosità. Lo 0-3 di Udine è stato un saggio di questo. Questa partita, insieme a quella contro il Bologna, hanno destato grande attenzione tra opinionisti e giornalisti. Tra questi, Franco Ordine è stato chiamato a dare la propria opinione circa le possibilità che la squadra di Allegri vinca lo Scudetto. Di seguito, si riporta la risposta del giornalista durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.