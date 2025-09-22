Alessio Tacchinardi era uno degli ospiti del programma 'Pressing'. Tra gli argomenti anche il Milan, Adrien Rabiot e Luka Modric. Ecco le sue parole

Continua l'ottimo momento del Milan: i rossoneri sono partiti molto bene in stagione riuscendo a vincere contro l'Udinese la terza partita di fila senza subire gol. Un importante passo avanti rispetto alla scorsa stagione. Ora servono ulteriori conferme: domani c'è il Lecce in Coppa Italia, poi Napoli e Juventus in Serie A. Alessio Tacchinardi era uno degli ospiti del programma 'Pressing'. L'ex calciatore della Juventus ha parlato anche del Milan. In particolare il focus sul centrocampo rossonero e su due giocatori, ovvero Modric e Rabiot.