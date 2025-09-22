Tacchinardi continua con la sua analisi sui due centrocampisti di Allegri: "E' il croato che comanda il gioco del Milan. Modric è un fuoriclasse assoluto e Rabiot gli sta dando una grande mano. Milan da scudetto? Per me no".
Continua l'ottimo momento del Milan: i rossoneri sono partiti molto bene in stagione riuscendo a vincere contro l'Udinese la terza partita di fila senza subire gol. Un importante passo avanti rispetto alla scorsa stagione. Ora servono ulteriori conferme: domani c'è il Lecce in Coppa Italia, poi Napoli e Juventus in Serie A. Alessio Tacchinardi era uno degli ospiti del programma 'Pressing'. L'ex calciatore della Juventus ha parlato anche del Milan. In particolare il focus sul centrocampo rossonero e su due giocatori, ovvero Modric e Rabiot.
Ecco le parole di Tacchinardi: "Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha messo in rosa un giocatore come Adrien Rabiot che si incastra perfettamente con un fuoriclasse come Modric".
Tacchinardi continua con la sua analisi sui due centrocampisti di Allegri: "E' il croato che comanda il gioco del Milan. Modric è un fuoriclasse assoluto e Rabiot gli sta dando una grande mano. Milan da scudetto? Per me no".
