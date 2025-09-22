Udinese-Milan 0-3, una bellissima vittoria quella dei rossoneri su un campo e contro un'avversaria non facile. I bianconeri, infatti, avevano conquistato 7 dei primi 9 punti in Serie A, battendo anche l'Inter a San Siro. La squadra di Allegri, invece, ha dominato dal primo all'ultimo minuto senza soffrire dietro e creando tantissimo avanti. Il mattatore dell'attacco del Milan è stato Pulisic: doppietta d'autore al ritorno dal primo minuto. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA