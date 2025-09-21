Pulisic è stato l'assoluto mattatore della vittoria del Milan sul campo dell'Udinese . I rossoneri, infatti, hanno messo a segno tre gol, di cui due dell'attaccante statunitense. "Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina, il pezzo più completo ", spiega così il suo punto Hernanes . L'ex centrocampista della Lazio continua: "Crea gioco, i suoi numeri in fase di finalizzazione parlano . È anche il pezzo più importante, adatto a proteggere il re: dimostra il suo sacrificio nella fase di non possesso. Infatti il secondo gol nasce da una sua mezza palla rubata".

Hernanes sul Milan e Pulisic

Hernanes continua con la sua analisi su Pulisic dagli studi di DAZN: "Adesso è supportato da due cavalli, che negli scacchi non hanno solo forza bruta ma possono fare qualcosa di diverso: saltano la linea e con i loro movimenti imprevedibili rompono gli equilibri e portano la squadra a salire e respirare". Chi è il re della scacchiera del Milan? "In questo momento è Allegri. I cavalli sono Modric e Rabiot".