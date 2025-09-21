Hernanes spiega i motivi: "Perché con la loro gestione del pallone, la loro tecnica, riescono a trovare sempre tra le linee una giocata per far salire la squadra".
Pulisic è stato l'assoluto mattatore della vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. I rossoneri, infatti, hanno messo a segno tre gol, di cui due dell'attaccante statunitense. "Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina, il pezzo più completo", spiega così il suo punto Hernanes. L'ex centrocampista della Lazio continua: "Crea gioco, i suoi numeri in fase di finalizzazione parlano. È anche il pezzo più importante, adatto a proteggere il re: dimostra il suo sacrificio nella fase di non possesso. Infatti il secondo gol nasce da una sua mezza palla rubata".
Hernanes continua con la sua analisi su Pulisic dagli studi di DAZN: "Adesso è supportato da due cavalli, che negli scacchi non hanno solo forza bruta ma possono fare qualcosa di diverso: saltano la linea e con i loro movimenti imprevedibili rompono gli equilibri e portano la squadra a salire e respirare". Chi è il re della scacchiera del Milan? "In questo momento è Allegri. I cavalli sono Modric e Rabiot".
