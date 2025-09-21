Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste “Pulisic regina, Allegri Re, Rabiot e Modric i cavalli”: ecco la scacchiera di Hernanes

UDINESE-MILAN

“Pulisic regina, Allegri Re, Rabiot e Modric i cavalli”: ecco la scacchiera di Hernanes

'Pulisic regina, Allegri Re, Rabiot e Modric i cavalli': ecco la scacchiera di Hernanes
Hernanes, ex centrocampista tra le altre della Lazio, ha analizzato il Milan dopo la vittoria contro l'Udinese parlando di Pulisic e non solo. Le sue parole a DAZN
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pulisic è stato l'assoluto mattatore della vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. I rossoneri, infatti, hanno messo a segno tre gol, di cui due dell'attaccante statunitense. "Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina, il pezzo più completo", spiega così il suo punto Hernanes. L'ex centrocampista della Lazio continua: "Crea gioco, i suoi numeri in fase di finalizzazione parlano. È anche il pezzo più importante, adatto a proteggere il re: dimostra il suo sacrificio nella fase di non possesso. Infatti il secondo gol nasce da una sua mezza palla rubata".

Hernanes sul Milan e Pulisic

—  

Hernanes continua con la sua analisi su Pulisic dagli studi di DAZN: "Adesso è supportato da due cavalli, che negli scacchi non hanno solo forza bruta ma possono fare qualcosa di diverso: saltano la linea e con i loro movimenti imprevedibili rompono gli equilibri e portano la squadra a salire e respirare". Chi è il re della scacchiera del Milan? "In questo momento è Allegri. I cavalli sono Modric e Rabiot".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan sale di livello: prestazione autorevole senza macchie. E in attacco ...>>>

Hernanes spiega i motivi: "Perché con la loro gestione del pallone, la loro tecnica, riescono a trovare sempre tra le linee una giocata per far salire la squadra".

Leggi anche
Cacciatore: “Milan Futuro? Affrontiamo una squadra forte con grandi individualità”
Adani: “Allegri si è evoluto e ha proposto calcio. Io ci ho creduto dal primo giorno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA