Adani spiega il gioco e i gol della squadra di Allegri nella sua analisi della partita tra Udinese e Milan. Ecco le sue parole dal social Instagram
"Ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera". Questa tutta la soddisfazione di Lele Adani. L'opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese e il particolare del cambio di gioco di Allegri e dell'evoluzione del tecnico rossonero.
Adani sul Milan e Allegri
—
"Un calcio di pressione, di dominio, attrattiva, che rileva il merito. Sul gioco siamo tutti d'accordo", parla così l'ex giocatore sulle sue storie 'Instagram'. Adani spiega il gioco e i gol della squadra di Allegri: "Che un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica, che le azioni si svolgano a destra, dall'altra parte con quest'alternanza tra Modric, Rabiot, Pulisic e Estupinan. Con i 3 difensori che a turno hanno accompagnato tutti perché tutti hanno proposto, con Fofana che ha protetto Modric con struttura e equilibrio".