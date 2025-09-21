Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Adani: “Ho sempre creduto, aspettato e sperato in Allegri. Ora viene fuori lo spettacolo”

UDINESE-MILAN

Adani: “Ho sempre creduto, aspettato e sperato in Allegri. Ora viene fuori lo spettacolo”

Adani: 'Ho sempre creduto, aspettato e sperato in Allegri. Ora viene fuori lo spettacolo'
Adani spiega il gioco e i gol della squadra di Allegri nella sua analisi della partita tra Udinese e Milan. Ecco le sue parole dal social Instagram
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera". Questa tutta la soddisfazione di Lele Adani. L'opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese e il particolare del cambio di gioco di Allegri e dell'evoluzione del tecnico rossonero.

Adani sul Milan e Allegri

—  

"Un calcio di pressione, di dominio, attrattiva, che rileva il merito. Sul gioco siamo tutti d'accordo", parla così l'ex giocatore sulle sue storie 'Instagram'. Adani spiega il gioco e i gol della squadra di Allegri: "Che un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica, che le azioni si svolgano a destra, dall'altra parte con quest'alternanza tra Modric, Rabiot, Pulisic e Estupinan. Con i 3 difensori che a turno hanno accompagnato tutti perché tutti hanno proposto, con Fofana che ha protetto Modric con struttura e equilibrio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri, squadra compatta, con voglia: in difesa la mano è netta. Cambio di mentalità>>>

Adani conclude: "E viene fuori lo spettacolo. Io ci ho creduto dal primo giorno, di 5 anni fa. Ho aspettato e adesso, giustamente, chi sono i primi ad essere contenti? I tifosi della squadra allenata di Allegri".

Leggi anche
Pedullà: “E’ un altro Allegri, vuole spaccare il Mondo. E’ assatanato. Si...
Prandelli: “Se avessimo avuto un talento come Lamine Yamal ce lo saremmo fatti sfuggire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA