"Ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera". Questa tutta la soddisfazione di Lele Adani. L'opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese e il particolare del cambio di gioco di Allegri e dell'evoluzione del tecnico rossonero.