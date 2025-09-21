Udinese-Milan 0-3, una gara che i rossoneri hanno controllato dal primo all'ultimo minuto. Un po' come contro il Bologna, il Diavolo non ha sofferto per nulla contro i bianconeri, reduci da 7 punti conquistati in tre partite di campionato. La mano di Massimiliano Allegri è già molto chiara, ma non solo in difesa. Ecco le pagelle dell'allenatore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA