"Si vede la mano di Allegri nel Milan che spadroneggia e gioca un calcio scintillante contro l'Udinese". Il giornalista Alfredo Pedullà analizza la vittoria dei rossoneri sul campo dei bianconeri e in particolare il lavoro di Massimiliano Allegri : "Nei tre anni di Juventus non mi aveva convinto, ma sono discorsi separati. Milan-Cremonese mi sembrava lo stesso Allegri, invece è tornato stramotivato, con la voglia di spaccare il Mondo", parla così l'esperto di calciomercato su 'YouTube'.

Pedullà sul Milan di Allegri

Come è cambiato l'allenatore rossonero rispetto alla Juventus? Pedullà è sicuro: "Allegri ha dato al Milan un senso, un gioco. E' un Milan forte con un centrocampo con Modric, Rabiot, Fofana, tanti cambi. Sarebbe perfetto con un attaccante da 20 gol, ma Gimenez merita una carezza per quello che gli hanno fatto passare in estate. Tornerà a segnare. L'Allegri della Juventus va archiviato, ora è tornato in modo diverso, con una rabbia diversa. E' tornato assatanato con la voglia di proporre un calcio diverso".