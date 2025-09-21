Dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la partita parlando anche dell'assenza di Leao: "C'è una contraddizione - dice il giornalista - Gabbia ha detto che bisogna ringraziare il lavoro degli attaccanti per il filtro alla difesa. Una cosa che ha detto Allegri all'inizio della stagione è quella di liberare Leao dai compiti difensivi e pensare solo ai gol". Riuscirà il Milan a mantenere questa fase difensiva anche con Leao in campo?
UDINESE-MILAN
Condò: “Questo Milan mi ricorda il Napoli. Ecco perché. Leao? Possibile contraddizione”
Paolo Condò ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese. Per il giornalista analogie con il Napoli dello scorso anno. Su Leao un'analisi specifica
Condò sul Napoli, il Milan e Leao—
Poi Paolo Condò ha fatto un parallelismo tra questo Milan e il Napoli dello scorso anno: "Possibile paragone col Napoli dell'anno scorso: giocano solo il campionato, sconfitta nella prima partita di Serie A che innesca un finale di mercato molto pesante con tanti acquisti e importanti. Rabiot e Nkunku arrivano alla fine del mercato".
Condò conclude la sua analisi: "Da quella sconfitta il Napoli fece diverse vittorie, il Milan è già a tre".
