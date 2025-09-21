Dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la partita parlando anche dell'assenza di Leao: "C'è una contraddizione - dice il giornalista - Gabbia ha detto che bisogna ringraziare il lavoro degli attaccanti per il filtro alla difesa. Una cosa che ha detto Allegri all'inizio della stagione è quella di liberare Leao dai compiti difensivi e pensare solo ai gol". Riuscirà il Milan a mantenere questa fase difensiva anche con Leao in campo?