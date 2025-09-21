Udinese-Milan, 0-3: tra i mattatori della serata c'è stato Pulisic, autore di una splendida doppietta. Ecco il retroscena con Gimenez raccontato da Gazzetta.it
Udinese-Milan 0-3: un partita davvero brillante dei rossoneri trascinati in attacco dal solito Pulisic, autore di una doppietta. Come scrive 'Gazzetta.it' è l'unico giocatore ad avere 25 gol e 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A. In 105 partite complessive con il Milan, ha segnato 36 gol con 24 assist. Praticamente in una partita su due, crea o segna un gol. Numeri davvero impressionanti per l'attaccante del Milan. Al momento è anche il capocannoniere del campionato: 3 gol come Marcus Thuram.
Milan, Pulisic e il retroscena con Gimenez
—
La rosea racconta anche un aneddoto e un retroscena sulla partita di ieri. Christian è uscito assieme a Gimenez: l'attaccante messicano non è riuscito a sbloccarsi nonostante la ghiotta occasione nel primo tempo. Pulisic, si legge, si è subito reso conto della situazione e non ha festeggiato con i compagni in panchina.