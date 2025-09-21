Udinese-Milan 0-3 : un partita davvero brillante dei rossoneri trascinati in attacco dal solito Pulisic, autore di una doppietta . Come scrive 'Gazzetta.it' è l'unico giocatore ad avere 25 gol e 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A. In 105 partite complessive con il Milan, ha segnato 36 gol con 24 assist . Praticamente in una partita su due, crea o segna un gol. Numeri davvero impressionanti per l'attaccante del Milan. Al momento è anche il capocannoniere del campionato: 3 gol come Marcus Thuram.

Milan, Pulisic e il retroscena con Gimenez

La rosea racconta anche un aneddoto e un retroscena sulla partita di ieri. Christian è uscito assieme a Gimenez: l'attaccante messicano non è riuscito a sbloccarsi nonostante la ghiotta occasione nel primo tempo. Pulisic, si legge, si è subito reso conto della situazione e non ha festeggiato con i compagni in panchina.