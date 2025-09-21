Prima pagina Tuttosport: Pulisic show, gol di Fofana. Milan da Scudetto

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 21 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Verona-Juventus 1-1. Tudor: "E' una vergogna". Torino, gioca anche Pulici. Udinese-Milan 0-3. Pulisic show, gol di Fofana. Milan da Scudetto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
