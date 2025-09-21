Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milanone. Bel gioco e super Pulisic

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Udinese-Milan 03- Tre gol a Udine e secondo posto. Milanone. Bel gioco e super Pulisic. Inter, ci prova Thuram. Juventus, furia Tudor contro arbitro e VAR. C'è il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Torino-Atalanta per volare. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.