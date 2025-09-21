Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Massimiliano Allegri ha assistito a Udinese-Milan dalla tribuna stampa: tra pugni alla scrivania, urla e grida. Il racconto della sua gara da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Il Milan vince contro l'Udinese con una grandissima prestazione di squadra: i rossoneri non sbagliano, non soffrono in difesa e creano tantissimo in attacco, sfruttando anche le occasioni visto che segnano tre gol. Non del tutto soddisfatto della prestazione è Massimiliano Allegri che ha assistito alla partita dalla tribuna stampa del 'Bluenergy Stadium' di Udine.

Udinese-Milan, la partita (in tribuna) di Allegri

Massimiliano Allegri ha assistito a Udinese-Milan dalla tribuna vista la squalifica rimediata per il rosso contro il Bologna. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport, l'allenatore si è fatto sentire molto nella zona riservata ai media: grida e pugni sul tavolo. Allegri, racconta la rosea, rivede le azioni dalla tv, resta impassibile al raddoppio e beve al terzo gol di Pulisic. Ma anche sul 3-0 si sentono altri pugni alla scrivania e altre urla.

Come racconta il quotidiano, Allegri vive la partita alzandosi, andandosene, ritornando senza più sedersi, diventando uno 'spettacolo' anche per il pubblico allo stadio.

