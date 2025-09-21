PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Allegri vince 3-0 a Udine. Il Milan fa paura

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 21 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il pareggio della Juventus in casa del Verona. La furia di Tudor, fermata Juve. Allegri vince 3-0 a Udine. Il Milan fa paura. Sarri-Gasperini: è il giorno del derby tra Lazio e Roma. Chivu avverte l'Inter. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

