La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il pareggio della Juventus in casa del Verona. La furia di Tudor, fermata Juve. Allegri vince 3-0 a Udine. Il Milan fa paura. Sarri-Gasperini: è il giorno del derby tra Lazio e Roma. Chivu avverte l'Inter. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
