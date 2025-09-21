PIANETAMILAN partite pagelle milan Estupinan sale di livello: prestazione autorevole senza macchie. E in attacco …

PAGELLE MILAN

Estupinan sale di livello: prestazione autorevole senza macchie. E in attacco …

Milan, Pervis Estupinan è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro l'Udinese. Le sue pagelle e l'analisi della sua partita
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Estupinan sale di livello: prestazione autorevole senza macchie. E in attacco ...

Udinese-Milan 0-3, un'altra prestazione importantissima dei rossoneri. La squadra di Allegri domina dal primo all'ultimo minuto non soffrendo mai in difesa e creando tanto in attacco con tanti giocatori e tanti modi diversi. Tra i giocatori più attivi e positivi della sfida è stato senza dubbio Pervis Estupinan. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA