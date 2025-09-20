Udinese-Milan, Estupinan: “Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita”

Udinese-Milan 0-3, così Estupinan nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Siamo molto contenti. Siamo felici per la vittoria che abbiamo regalato ai nostri tifosi, abbiamo studiato l'Udinese e abbiamo capito come potere avere la meglio su di loro, abbiamo giocato bene e ce l'abbiamo fatta a mettere in pratica tutto sul campo. Torniamo a casa con i tre punti, grazie ai compagni e ai tifosi. Ora pensiamo a martedì".