Udinese-Milan, Estupinan: “Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita”

Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Siamo molto contenti. Siamo felici per la vittoria che abbiamo regalato ai nostri tifosi, abbiamo studiato l'Udinese e abbiamo capito come potere avere la meglio su di loro, abbiamo giocato bene e ce l'abbiamo fatta a mettere in pratica tutto sul campo. Torniamo a casa con i tre punti, grazie ai compagni e ai tifosi. Ora pensiamo a martedì".

Su come si sta trovando nel Milan e con i compagni, visto che ora sta giocando bene: "Risultato del lavoro quotidiano, settimanale. Gioco con grandi giocatori con i piedi, come Luka Modric e molto attenti, come Strahinja Pavlovic. Mi sto trovando bene e sto migliorando partita dopo partita"

Su Massimiliano Allegri: "Mi sto trovando molto bene con Allegri. È molto sorridente, scherza molto, ma quando c'è da lavorare fa sul serio. Ci sta dando delle idee, ci sta spiegando come affrontare le squadre partita dopo partita e i risultati si vedono. Mi sto trovando bene con lui".

