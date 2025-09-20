Udinese-Milan, Estupinan: “Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita”

Su come si sta trovando nel Milan e con i compagni, visto che ora sta giocando bene: "Risultato del lavoro quotidiano, settimanale. Gioco con grandi giocatori con i piedi, come Luka Modric e molto attenti, come Strahinja Pavlovic. Mi sto trovando bene e sto migliorando partita dopo partita"
Su Massimiliano Allegri: "Mi sto trovando molto bene con Allegri. È molto sorridente, scherza molto, ma quando c'è da lavorare fa sul serio. Ci sta dando delle idee, ci sta spiegando come affrontare le squadre partita dopo partita e i risultati si vedono. Mi sto trovando bene con lui".
