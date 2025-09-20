Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan, Fofana: “Si sa che la difesa vince alla fine della stagione”

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Fofana: “Si sa che la difesa vince alla fine della stagione”

Udinese-Milan, Fofana: “Si sa che la difesa vince alla fine della stagione” - immagine 1
Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sui 10 gol che gli ha richiesto Allegri: "È stata una buona partita per noi: difensivamente e dopo attaccare è più facile. Il mister ci aspetta 10 gol, ci provo: se il mio obiettivo è quello, possono farne 6-7 e già va bene"

LEGGI ANCHE

Se il focus è sul chiudere la difesa e non prendere gol: "Certo, l'anno scorso abbiamo fatto tanti gol ma abbiamo subito tanto. Il focus è più sulla difesa: tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione e dobbiamo fare di più difensivamente e poi segnare 2 o 3 gol"

Su cosa ha pensato quando son arrivati tutti i centrocampisti:  "Niente. Sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. La qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta e devo alzare la mia, fare il massimo per la squadra. È veramente buono per la squadra avere questi giocatori

Leggi anche
Udinese-Milan, Estupinan: “Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita”
Udinese-Milan, Landucci: “Che spirito, che gruppo. In albergo Allegri …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA