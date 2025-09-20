Udinese-Milan, Landucci: 'Che spirito, che gruppo. In albergo Allegri ...'

Sul Milan che prende pochi gol: "Abbiamo lavorato tanto su questa cosa, il Milan aveva preso troppi gol secondo noi. Il gruppo ha dato disponibilità massima. Quando sei attento e fai le cose giuste, poi le cose vengono. Rimarchiamo lo spirito di stasera, mi hanno fatto passare una serata tranquilla, che non c'era il mister che è un valore aggiunto. Non abbiamo fatto danni. Un buon lavoro di gruppo, di staff. Ma i giocatori ci hanno ascoltato, anche oggi in albergo il mister aveva parlato. Sono stati proprio bravi".