Udinese-Milan, Landucci: “Che spirito, che gruppo. In albergo Allegri …”

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan 0-3, così Landucci nel post-partita di 'Milan TV'

Sullo snodo che aveva detto Massimiliano Allegri: "Snodo è passato questo. Martedì ce n'è un altro. Dobbiamo giocare come stasera. Con un ottimo spirito, da squadra. Chi ha iniziato, chi è entrato, ha giocato bene contro una squadra che aveva battuto Inter e Pisa. Merito dei ragazzi".

Sul Milan che prende pochi gol: "Abbiamo lavorato tanto su questa cosa, il Milan aveva preso troppi gol secondo noi. Il gruppo ha dato disponibilità massima. Quando sei attento e fai le cose giuste, poi le cose vengono. Rimarchiamo lo spirito di stasera, mi hanno fatto passare una serata tranquilla, che non c'era il mister che è un valore aggiunto. Non abbiamo fatto danni. Un buon lavoro di gruppo, di staff. Ma i giocatori ci hanno ascoltato, anche oggi in albergo il mister aveva parlato. Sono stati proprio bravi".

Su dove il Milan deve ancora migliorare: "Bisogna continuare a lavorare, ma guardiamo anche gli aspetti positivi. Quelli negativi li guardiamo, lavoriamo sui dettagli, abbiamo vinto 3-0 ma non siamo diventati campioni del mondo. Ora lavoriamo per martedì, senza trascurare niente. Il mister temeva un po' l'approccio, ma i ragazzi sono stati veramente bravi".

Su Pervis Estupinan che migliora partita dopo partita: "I ragazzi si sono messi a lavorare con impegno. Questo è il segreto. Queste cose si fanno con il lavoro e con l'impegno dei giocatori. Il gruppo è molto sano. Ora una vittoria, ma vedremo martedì. Lavorare una partita dopo l'altra, senza lasciare nulla al caso. I dettagli fanno la differenza da questo punto di vista".

Udinese-Milan, Runjaic: “Abbiamo avuto troppo timore di loro”
Udinese-Milan, Runjaic: “Rossoneri di un livello superiore su tutti gli aspetti”

