Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan, Runjaic: “Abbiamo avuto troppo timore di loro”

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Runjaic: “Abbiamo avuto troppo timore di loro”

Udinese-Milan, Runjaic: “Abbiamo avuto troppo timore di loro” - immagine 1
Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Redazione PM

Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa è andato male oggi? Perché così tante occasioni concesse? "Abbiamo fatto errori facili in fase di possesso che hanno concesso vantaggi. Poi sfortunatamente abbiamo commesso un grave errore e concesso un gol al Milan a inizio secondo tempo".

LEGGI ANCHE

Qual è stata la differenza rispetto alla partita contro l’Inter? Qual è la vera Udinese? "Il Milan è diverso dall’Inter. I giocatori non hanno mostrato la loro vera qualità. Abbiamo avuto troppo timore di loro. Poca energia in campo. Ma abbiamo affrontato una squadra davvero forte, con grande qualità e disciplina in campo. Per ora forse è la miglior squadra in questo inizio di campionato".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Dove può migliorare l’Udinese? "Contro il Milan si può anche perdere. L’importante è capire che ci sono tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per integrarsi. Non è tanto questione di modulo, quanto di approccio alla partita".

Leggi anche
Udinese-Milan, Runjaic: “Rossoneri di un livello superiore su tutti gli aspetti”
Udinese-Milan, Landucci: “Modric mi emoziona. Quando Pulisic tira …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA