Udinese-Milan, Fofana: 'Giménez? Il gol è come il ketchup: ne arriva uno e ...'

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan 0-3, così Fofana nel post-partita di 'DAZN'

Su Massimiliano Allegri che aveva chiesto 15 gol a lui e Ruben Loftus-Cheek: ora ne mancano 13 ... “È bene per la squadra se anche altri giocatori fanno gol. Oggi è toccato a me, nelle altre partite toccherà a Christian Pulisic, Santiago Giménez, Loftus-Cheek, Rafa Leão ...”.

Sul tifo che fanno per il gol di Giménez: “Gli attaccanti sono un po’ così, hanno bisogno di fare tanti gol. Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono”.

Su quanti gol vuole fare lui: “Non lo so ancora. È solo il secondo con il Milan. Voglio arrivare a 10 a fine stagione”.

Su come si trova da mezzala: “Mi trovo bene dove il mister mi mette (ride, n.d.r.). In panchina? No, sul campo è meglio. Scherzi a parte preferisco partire più basso ma con la possibilità di attaccare. Ora sono un po’ più alto ad inizio azione, devo lavorare su questo per essere pronto su ogni pallone che mi arriva in questi ultimi metri per fare la differenza”.

