Udinese-Milan, Fofana: 'Giménez? Il gol è come il ketchup: ne arriva uno e ...'

Youssouf Fofana , centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan 0-3, così Fofana nel post-partita di 'DAZN'

Su Massimiliano Allegri che aveva chiesto 15 gol a lui e Ruben Loftus-Cheek: ora ne mancano 13 ... “È bene per la squadra se anche altri giocatori fanno gol. Oggi è toccato a me, nelle altre partite toccherà a Christian Pulisic, Santiago Giménez, Loftus-Cheek, Rafa Leão ...”.