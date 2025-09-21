Cacciatore: “Milan Futuro? Affrontiamo una squadra forte con grandi individualità”

Pianeta Milan
Dopo le dichiarazioni dell'allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, sono arrivate anche quelle di Cacciatore, allenatore del ChievoVerona
Alessia Scataglini
Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, sono arrivate anche quelle di Fabrizio Cacciatore, allenatore del ChievoVerona, prossimo avversario dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Cacciatore e le parole sul Milan Futuro

Sicuramente affrontiamo una squadra forte, con grandi individualità. Una società storica, con un allenatore fuori dalla categoria. Sicuramente offre bei ricordi, con il Milan abbiamo sempre giocato belle partite. Poi giocare contro le società più importanti d’Italia ha uno stimolo in in più“.

Noi affronteremo il Milan come abbiamo affrontato la Casatese. Sappiamo qual è il nostro percorso, qual è il nostro obiettivo. Sicuramente affrontiamo una squadra forte, ma siamo consapevoli di questo e dobbiamo andare in campo a fare quello che sappiamo e poi i risultati si vedranno“.

