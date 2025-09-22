Pianeta Milan
A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando. Un pensiero sul Milan e in particolare su Luka Modric. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan si prepara alla sfida contro il Lecce. Un passaggio importante per i rossoneri visto che la Coppa Italia, sfuggita di mano lo scorso anno proprio in finale, è uno degli obiettivi stagionali. A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole sul Milan, sull'importanza di Modric e non solo.

Orlando e il dubbio sulla difesa del Milan: "Non dà garanzie". Cosa ti permette di fare Modric?

"Dico che la difesa non mi dà ancora garanzie ma ha costruito un centrocampo meraviglioso". L'ex calciatore va nel dettaglio dei calciatori rossoneri: "Ha un Modric favoloso nella tecnica e può permettere a Fofana e Rabiot di essere interditori e di inserirsi. Ed è una squadra più equilibrata".

Infine Massimo Orlando ricorda e conclude il suo pesiera sul Milan: "E manca ancora Leao". Vedremo se il portoghese recupererà per la partita contro il Napoli. Una gara molto molto importante per i rossoneri visto che sfideranno quella che viene vista come la netta favorita per lo Scudetto.

