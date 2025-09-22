Discussione negli studi di Sky Sport. Si parla anche del Milan di Massimiliano Allegri che sta vincendo e convincendo in questo inizio di stagione. Tra i presenti anche l'ex giocatore Paolo Di Canio: "Ecco, allora torniamo sugli anni della Juventus, dove faceva un calcio che anche io esteticamente non apprezzavo". Poi l'opinionista fa il paragone con il Milan visto a Udine: "Guardiamo però il terzo gol del Milan contro l’Udinese: hai Rabiot, Pulisic e anche Saelemaekers che ha qualità tecniche, quello di cui Allegri parla sempre; lo stop, il passaggio, che la dai al tuo compagno in modo perfetto".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Di Canio: “Il gioco di Allegri si basa sulla solidità difensiva. Ma è una cagata se …”
ULTIME MILAN NEWS
Di Canio: “Il gioco di Allegri si basa sulla solidità difensiva. Ma è una cagata se …”
A Sky Sport si parla anche del del Milan di Massimiliano Allegri. Paolo Di Canio, ex calciatore, ha un parere ben preciso del suo gioco. Ecco le sue parole
Di Canio sicuro su Allegri: "Allegri ha una sensibilità senza eguali. Si dice una cagata se ..."—
Di Canio continua con il suo parere sul gioco di Allegri: "È evidente che il suo gioco si basi sulla solidità difensiva, ma questa cosa non deve diventare un fardello per dire che non sa fare calcio, perché questa è una cagata se detta di un allenatore con una sensibilità senza eguali".
LEGGI ANCHE: Allegri: "Gimenez magari segna domani. A distruggere quanto fatto ci vuole poco. Serve vincere">>>
Parere molto chiaro quello dell'ex attaccante tra le altre della Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA