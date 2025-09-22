Discussione negli studi di Sky Sport. Si parla anche del Milan di Massimiliano Allegri che sta vincendo e convincendo in questo inizio di stagione. Tra i presenti anche l'ex giocatore Paolo Di Canio: "Ecco, allora torniamo sugli anni della Juventus, dove faceva un calcio che anche io esteticamente non apprezzavo". Poi l'opinionista fa il paragone con il Milan visto a Udine: "Guardiamo però il terzo gol del Milan contro l’Udinese: hai Rabiot, Pulisic e anche Saelemaekers che ha qualità tecniche, quello di cui Allegri parla sempre; lo stop, il passaggio, che la dai al tuo compagno in modo perfetto".