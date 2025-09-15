Pianeta Milan
Di Canio: “Modric sontuoso, Ricci splendido: essenza ed eleganza”

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha speso alcune parole sulla partita del Milan di Allegri contro il Bologna di Italiano: Modric, Ricci e...
Alessia Scataglini

Durante il pre 'club' di Sky Sport, l'ex attaccante rossonero, Paolo Di Canio, ha speso alcune parole sulla partita del Milan di Allegri contro il Bologna di Italiano, vinta dai rossoneri con un gol di Luka Modric.

I suoi complimenti, infatti, vanno proprio al campione croato, arrivato in estate a parametro zero dal Real Madrid tra tantissimo entusiasmo e anche qualche dubbio legato alla sua età (ricordiamo che il pallone d'oro del 2019 ha compiuto pochi giorni fa quarant'anni). Contro i rossoblù di Italiano, Modric non ha solamente messo a segno il suo primo gol col Milan in Serie A, ma anche fornito l'ennesima prestazione sublime. Ecco, di seguito, le parole di Di Canio sul croato, e non solo:

Prima Modric, poi Ricci: "Sontuoso, un monumento in movimento. Ricco, splendido. Basta dire questo: la ricchezza, l’essenza e l’eleganza".

Il croato ha dimostrato, ancora una volta, che l'età è soltanto un numero: primo gol in Serie A e MVP della partita, una 'doppietta' non di poco conto.

