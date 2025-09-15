Pianeta Milan
Cesari: “In una sola azione ci sono tre rigori per il Milan. Manca anche …”

Graziano Cesari
Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, intervenuto negli studi di Pressing, ha speso alcune parole sul mancato rigore concesso al Milan
Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, intervenuto negli studi di Pressing, ha speso alcune parole sul mancato rigore concesso al Milan durante la partita di ieri sera contro il Bologna di Italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Cesari: "Ci son stati tre rigori per il Milan e un rosso mancato"

—  

"Minuto numero 86', il risultato è di 1-0 per il Milan. L'arbitro Mercenaro decide di non punire l'intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull'attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E' davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C'è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c'è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perchè a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell'area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l'episodio e annuncia poi che non c'è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l'arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino"

