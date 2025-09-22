Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del momento del Milan e in particolare dell'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 17:32)

"Complimenti ad Allegri, è in pole scudetto". Il giornalista Stefano Impallomeni ne è sicuro e per questo il suo primo pensiero della giornata va proprio al Milan: "E poi ci metto Pioli", spiega durante Maracanà di TMW Radio. Come mai? "Bacchettò Allegri perché si dimenticò la Fiorentina tra le papabili per il titolo, spero che ora recuperi la Fiorentina, in uno stato confusionale incredibile".