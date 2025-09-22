Pianeta Milan
Impallomeni: "Complimenti ad Allegri, è in pole scudetto. Pioli lo bacchettò e ora …"

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del momento del Milan e in particolare dell'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri
"Complimenti ad Allegri, è in pole scudetto". Il giornalista Stefano Impallomeni ne è sicuro e per questo il suo primo pensiero della giornata va proprio al Milan: "E poi ci metto Pioli", spiega durante Maracanà di TMW Radio. Come mai? "Bacchettò Allegri perché si dimenticò la Fiorentina tra le papabili per il titolo, spero che ora recuperi la Fiorentina, in uno stato confusionale incredibile".

Impallomeni: "Il Milan con Allegri è un'altra squadra. E' un cavallo di razza. Fa paura"

Impallomeni continua con la sua analisi sempre sul Milan: "E' un'altra squadra. Allegri si è dimostrato un cavallo di razza. E' l'anti-Conte, ci va molto vicino".

Il giornalista parla anche del centrocampo rossonero: "E' in palla il Milan, con questo centrocampo che ha una sua logica, protegge la difesa e si propone. Sbagliano meno poi dietro, prendono meno gol. Questo Milan fa paura". Per i rossoneri in arrivo due partite molto importanti dopo la Coppa Italia contro il Lecce: in Serie A in arrivo il Napoli e poi la Juventus.

