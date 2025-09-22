LEGGI ANCHE: Allegri: "Gimenez magari segna domani. A distruggere quanto fatto ci vuole poco. Serve vincere">>>
Il giornalista parla anche del centrocampo rossonero: "E' in palla il Milan, con questo centrocampo che ha una sua logica, protegge la difesa e si propone. Sbagliano meno poi dietro, prendono meno gol. Questo Milan fa paura". Per i rossoneri in arrivo due partite molto importanti dopo la Coppa Italia contro il Lecce: in Serie A in arrivo il Napoli e poi la Juventus.
