Ex Milan, Impallomeni: “Mi ha impressionato Tonali”

Sandro Tonali sta diventando una colonna portante della Nazionale italiana. Questa è l'impressione che in molti si sono fatti guardando le prime due uscite dell' Italia con Gennaro Gattuso CT. Nella seconda in particolare, Israele-Italia , Tonali è stato capace di decidere la sfida (con un po' di fortuna) siglando il 4-5 finale. Inoltre, ha giocato una grandissima partita a tutto campo, soprattutto durante il secondo tempo. Stefano Impallomeni , parlando a TMW Radio, ha elogiato l'ex centrocampista del Milan e ha commentato, più in generale, la prestazione degli azzurri.

Il commento di Impallomeni: "Almeno abbiamo vinto. Liedholm diceva che la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Si è vista la foga e la voglia di azzurro di Gattuso che molti giocatori hanno recepito. Mi ha impressionato Tonali, ma ci sono scompensi difensivi intollerabili a certi livelli. Ho visto però una squadra energica, viva. Siamo questi, dobbiamo vivere con umiltà questo momento e vivere questa riscossa così. Sarebbe imperdonabile non qualificarsi ancora al Mondiale. Dopo l'Europeo vinto ci siamo sopravvalutati, bisogna ripristinare invece certe dinamiche che ci hanno portato a vincere lì. Devi diventare competitivo, poi forte e vincente. Aggiungo che ho visto gli interisti giù di corda e un'ottima intesa dei due attaccanti. Sono emerse criticità, ma si è vista una Nazionale viva".