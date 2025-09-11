Pianeta Milan
Milan, Tavana racconta lo scherzo di Gullit. Ecco di che si tratta
Rodolfo “Rudy” Tavana, storico medico del Milan di Silvio Berlusconi, racconta un bel retroscena con Ruud Gullit. Ecco di cosa si tratta
Emiliano Guadagnoli
"Una sera mi telefona: “Doc, ho un dolorino”. Siamo nella settimana di Napoli-Milan del 1° maggio 1988". Racconta così Rodolfo “Rudy” Tavana, storico medico del Milan di Silvio Berlusconi. Protagonista di questo racconto a 'La Gazzetta dello Sport' è Ruud Gullit, leggenda rossonera. "Mi preoccupo: “Ruud, vieni a casa mia, in via Novara”. Gullit arriva, lo visito, constato che non ha nulla di serio e gli dico: “Fermati a cena da me”".

Milan, Tavana e il racconto su Gullit: "Pensai che Berlusconi mi avrebbe licenziato"

Tavana continua con il suo racconto: "Ok, ma uno dei miei due bassotti mordicchia Ruud a un polpaccio. Disinfetto il graffio e finisce lì. La mattina dopo, Gullit si presenta a Milanello zoppicante e con una vistosa fasciatura alla gamba morsicata: “Doc, ha visto il suo cane? Con il Napoli non gioco”".

L'ex dottore del Milan si dice preoccupato: "Io penso che Berlusconi mi licenzierà". L'idea di Gullit però era chiaro: "Quando arrivo sul campo, Gullit esce tutto sorridente e senza bende: “Doc, era uno scherzo!”". Questo il racconto di Tavana sull'olandese.

