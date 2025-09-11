Milan, Tavana racconta lo scherzo di Gullit. Ecco di che si tratta

"Una sera mi telefona: “Doc, ho un dolorino”. Siamo nella settimana di Napoli-Milan del 1° maggio 1988". Racconta così Rodolfo “Rudy” Tavana, storico medico del Milan di Silvio Berlusconi. Protagonista di questo racconto a 'La Gazzetta dello Sport' è Ruud Gullit, leggenda rossonera. "Mi preoccupo: “Ruud, vieni a casa mia, in via Novara”. Gullit arriva, lo visito, constato che non ha nulla di serio e gli dico: “Fermati a cena da me”".