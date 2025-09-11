Milan-Como a Perth? Simonelli: “Non abbiamo alternative”

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha parlato della possibilità di vedere Milan-Como giocata a Perth, in Australia
Il Milan potrebbe giocare all'estero in questa stagione: il piano sarebbe quello di disputare la partita contro il Como a Perth, in Australia, e non a San Siro. Questo perché il Meazza sarà occupato per le Olimpiadi invernali. La decisione finale potrebbe arrivare oggi con la riunione della UEFA.
Simonelli: "Milan-Como a Perth? E' una necessità, non un capriccio"
"Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi". Queste le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento.