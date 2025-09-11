PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Como a Perth? Simonelli: “Non abbiamo alternative”

Milan-Como a Perth? Simonelli: "Non abbiamo alternative"

Milan-Como a Perth? Simonelli: 'Non abbiamo alternative'
Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha parlato della possibilità di vedere Milan-Como giocata a Perth, in Australia
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe giocare all'estero in questa stagione: il piano sarebbe quello di disputare la partita contro il Como a Perth, in Australia, e non a San Siro. Questo perché il Meazza sarà occupato per le Olimpiadi invernali. La decisione finale potrebbe arrivare oggi con la riunione della UEFA.

Simonelli: "Milan-Como a Perth? E' una necessità, non un capriccio"

"Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi". Queste le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento.

Simonelli continua con il discorso: "Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre". Vedremo se Milan-Como si giocherà davvero a Perth (parole di Simonelli riprese da Tuttomercatoweb).

