Milan-Como a Perth? Simonelli: “Non abbiamo alternative”

Simonelli continua con il discorso: "Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre". Vedremo se Milan-Como si giocherà davvero a Perth (parole di Simonelli riprese da Tuttomercatoweb).