Milan, Letizia: “Gimenez? Gli errori di Allegri, Tare e l’entourage”

Secondo Letizia, Gimenez: "Ha qualità e mezzi per sfondare, ma deve essere aiutato e supportato, anche e soprattutto a livello morale e caratteriale. Su Santiago Gimenez, qualcuno ha sbagliato quest’estate". Secondo il giornalista, ha sbagliato l’entourage del giocatore visto che non ci sarebbe stata la malizia di tagliarsi un po' di giorni di vacanze per allenarsi subito con Allegri. "Ma ha sbagliato anche Allegri, nel bollare il giocatore con determinati preconcetti prima ancora di vederlo per ben all’opera, in allenamento come in campo".