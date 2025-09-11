Milan, Letizia: “Gimenez? Gli errori di Allegri, Tare e l’entourage”

Scrive così Letizia che poi conclude: "Ha sbagliato Tare nel parlare a ruota libera dell’unico argomento di cui si poteva dire due parole in meno, cioè il viavai delle punte".
Santiago Gimenez è stato tra i giocatori più chiacchierati degli ultimi giorni di calciomercato. Il Milan e la Roma avrebbero potuto chiudere una scambio che avrebbe coinvolto il messicano e Dovbyk. Nulla dare con i due attaccanti restati alle relative squadra. "L’uomo più atteso di questo Milan-Bologna in arrivo". Scrive così il giornalista Francesco Letizia nel suo editoriale per Sportitalia. Gimenez ha segnato un grande gol con il Messico, per Letizia potrebbe essere un episodio utile al rossonero per "scuotersi di dosso la negatività e provare a mettere sui binari giusti le cose".
Secondo Letizia, Gimenez: "Ha qualità e mezzi per sfondare, ma deve essere aiutato e supportato, anche e soprattutto a livello morale e caratteriale. Su Santiago Gimenez, qualcuno ha sbagliato quest’estate". Secondo il giornalista, ha sbagliato l’entourage del giocatore visto che non ci sarebbe stata la malizia di tagliarsi un po' di giorni di vacanze per allenarsi subito con Allegri. "Ma ha sbagliato anche Allegri, nel bollare il giocatore con determinati preconcetti prima ancora di vederlo per ben all’opera, in allenamento come in campo".
Scrive così Letizia che poi conclude: "Ha sbagliato Tare nel parlare a ruota libera dell’unico argomento di cui si poteva dire due parole in meno, cioè il viavai delle punte".
