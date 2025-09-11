Milan, il dottor Tavana racconta: “Cassano aveva un problema al cuore”

Interessate il racconto dell'ex dottore rossonero. Con il Milan Cassano ha giocato 40 partite segnando 8 gol e 17 assist e vincendo uno Scudetto con Massimiliano Allegri in panchina.
ULTIME MILAN NEWS
«Atterrati a Malpensa, di ritorno da Roma, Thiago Silva venne da me: “Dottore, Cassano è confuso”. Il dottor Mazzoni e io lo rintracciammo al parcheggio». Rodolfo “Rudy” Tavana è stato il medico del Milan di Silvio Berlusconi vincendo tutto con i rossoneri. Nella sua lunga intervista a 'La Gazetta dello Sport' ha raccontato tanti aneddoti e retroscena. Questo il racconto sulla salute di Antonio Cassano, ex giocatore rossonero.
«Voleva rientrare a casa con la sua auto. Gli facemmo degli esami neurologici di base, c’era qualcosa che non andava. Gli dissi: “Sali, ma la tua auto la guida il dottor Mazzoni, che ti porterà al Policlinico”». Tavana racconta il rischio corso da Cassan0: «Gli accertamenti stabilirono che si trattava di un problema che originava dal cuore. Cassano venne operato e il guaio risolto. Della stessa cosa qualche anno prima aveva sofferto Egidio Calloni. A lui andò due volte bene: il malore gli venne alla guida, usci di strada, si salvò».
Interessate il racconto dell'ex dottore rossonero. Con il Milan Cassano ha giocato 40 partite segnando 8 gol e 17 assist e vincendo uno Scudetto con Massimiliano Allegri in panchina.
