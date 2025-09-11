Milan, il dottor Tavana racconta: “Cassano aveva un problema al cuore”

«Atterrati a Malpensa, di ritorno da Roma, Thiago Silva venne da me: “Dottore, Cassano è confuso”. Il dottor Mazzoni e io lo rintracciammo al parcheggio». Rodolfo “Rudy” Tavana è stato il medico del Milan di Silvio Berlusconi vincendo tutto con i rossoneri. Nella sua lunga intervista a 'La Gazetta dello Sport' ha raccontato tanti aneddoti e retroscena. Questo il racconto sulla salute di Antonio Cassano, ex giocatore rossonero.