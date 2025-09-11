Milan, Costacurta: 'Con Allegri puoi lottare per Scudetto se sistemi ...'

Pianeta Milan
Milan, Costacurta: “Con Allegri puoi lottare per lo Scudetto se sistemi …”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, parla del Milan, di Allegri e dei possibili problemi in vista di questa stagione. Le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Allegri è un vincente, scelto per ripartire. Non sono innamorato del suo gioco, ma se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui". Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, parla così della scelta del Milan di prendere di nuovo Massimiliano Allegri per guidare la squadra in questa stagione. "Scelta ottima, soprattutto per entrare nelle prime quattro". Dice Costacurta al Quotidiano Sportivo.

L'ex difensore continua: "Ma la questione non è tanto la posizione di Leao o se Nkunku sarà quello di Lipsia: piuttosto, i centrali miglioreranno?". Per Costacurta, infatti, il problema del Milan potrebbe essere la difesa: "Con Allegri di solito succede". 'Billy' si riferisce al miglioramento dei difensori centrali.

Costacurta chiude con l'attacco: "Davanti il Milan segna sempre, ha gente forte e imprevedibile anche se non continua. Ma da anni la difesa è tra le peggiori. Sistemato questo aspetto, potrà anche lottare per lo scudetto". Questo il pensiero della leggenda del Milan. Vedremo come giocheranno i rossoneri.

