Milan, Costacurta: 'Con Allegri puoi lottare per Scudetto se sistemi ...'

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, parla del Milan, di Allegri e dei possibili problemi in vista di questa stagione. Le sue parole

"Allegri è un vincente, scelto per ripartire. Non sono innamorato del suo gioco, ma se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui". Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, parla così della scelta del Milan di prendere di nuovo Massimiliano Allegri per guidare la squadra in questa stagione. "Scelta ottima, soprattutto per entrare nelle prime quattro". Dice Costacurta al Quotidiano Sportivo.